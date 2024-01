Angus Energy plc est une société indépendante de développement pétrolier et gazier onshore basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans la production et le développement d'hydrocarbures conventionnels à terre au Royaume-Uni. Elle détient une participation de 100 % dans le champ gazier de Saltfleetby (PEDL005), possède et exploite des champs de production de pétrole conventionnel à Brockham (PL 235) et Lidsey (PL 241) et détient une participation de 25 % dans la licence Balcombe (PEDL244). Le champ gazier de Saltfleetby est situé à terre au Royaume-Uni, dans la licence PEDL005, et produit du gaz à partir de l'est du Lincolnshire. Le site de Balcombe se trouve à environ huit kilomètres au sud-est de Crawley, près du village de Balcombe. Le champ pétrolifère de Lidsey est situé dans la licence de production PL241, à terre dans le West Sussex, près de Bognor Regis, sur le flanc sud du bassin de Weald. Elle détient une participation d'environ 80 % dans le champ de Brockham. Le champ pétrolier de Brockham est situé dans le bassin de Weald, à terre au Royaume-Uni.