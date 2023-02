Angus Energy déclare que le deuxième compresseur est sur la bonne voie à Saltfleetby

Angus Energy PLC - société de transition énergétique basée à Londres et possédant un portefeuille d'actifs de développement de gaz propre, de projets géothermiques terrestres et de champs de production pétrolière hérités - Le deuxième compresseur de Saltfleetby reste sur la bonne voie pour une mise en service humide complète à partir du 15 février. Le programme de forage est susceptible d'être prolongé de deux semaines supplémentaires, en raison de la nécessité de sélectionner "une position de démarrage plus avantageuse" pour la déviation. Il est dit que cela n'impliquerait que 100 mètres de forage supplémentaires, mais du temps supplémentaire a été prévu pour le broyage associé et d'autres opérations.

Cours actuel de l'action : 1,17 pence, en baisse de 8,5% à Londres vendredi après-midi.

Évolution sur 12 mois : + 41 %.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.