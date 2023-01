Angus Gold conclut l'acquisition à 100 % de la propriété Mishi d'IAMGOLD, projet Golden Sky, Wawa

Angus Gold Inc. a annoncé qu'elle a rempli toutes les obligations d'acquisition et a exercé son option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Mishi de IAMGOLD Corporation (IAMGOLD), qui fait partie du projet Golden Sky. En vertu des conditions modifiées de la convention d'option Mishi datée du 24 janvier 2023, Angus doit émettre 700 000 actions à IAMGOLD, sous réserve de la réception de toutes les approbations réglementaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les actions ordinaires émises ont une période de rétention statutaire de quatre mois et un jour à partir de la date d'émission.

Le projet Golden Sky, détenu à 100 %, est situé dans la ceinture de roches vertes de Mishibishu Lake, dans le nord de l'Ontario, où se trouvent les mines d'or à ciel ouvert à haute teneur Eagle River et Mishi de Wesdome Gold Mines Ltd. (oWesdomeo). L'ensemble de terrains de 267 kilomètres carrés de la société est situé à environ 50 kilomètres à l'ouest de la ville de Wawa et se trouve immédiatement entre les deux mines de Wesdome. Le projet abrite la zone aurifère Dorset proche de la surface, qui contient une ressource historique estimée (en utilisant un seuil de coupure de 0,50 g/t Au) consistant en une ressource indiquée de 40 000 onces d'or (780 000 tonnes d'une teneur de 1,4 g/t Au), et une ressource inférée de 180 000 onces d'or (4 760 000 tonnes d'une teneur de 1,2 g/t Au).