AB InBev : Jefferies relève son conseil

07/10/2020 | 16:04

Jefferies relève son conseil sur AB InBev de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 50 à 60 euros, dans une note de recherche sur le secteur des boissons alcoolisées dans la perspective d'un environnement post-pandémie.



Concernant le brasseur belge, le broker estime que son titre 'n'intègre qu'une reprise très limitée', et pense que 'la dynamique de revenus devrait s'infléchir positivement pour les 12 prochains mois avec une amélioration des parts de marché'.



