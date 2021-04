AB InBev : Barclays relève sa recommandation

Barclays relève sa recommandation sur AB InBev de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours remonté de 59 à 74 euros, le voyant comme le seul titre du secteur des boissons sous sa couverture dont le cours pourrait théoriquement doubler en 2021.



'Nous pensons que le marché sous-estime considérablement le potentiel de marge cette année, ce qui pourrait être rectifié dès la publication au titre du premier trimestre 2021, prévue le 6 mai', affirme l'analyste.



Alors que le marché s'attend actuellement à une baisse de marge en 2021, Barclays prévoit que le brasseur devrait être en mesure de gagner 170 points de base cette année, récupérant partiellement la baisse de 470 points de base observée en 2020.



