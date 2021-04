AB InBev : Jefferies reste à 'achat'

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 70 euros sur AB InBev, du temps passé avec la direction ayant confirmé son opinion selon laquelle la croissance du brasseur s'infléchit dans la bonne direction.



Le broker anticipe pour le groupe belgo-brésilien des croissances de 8,1% des ventes organiques et de 9,5% de l'EBITDA en 2021 'avec un levier opérationnel permettant de compenser les pressions bien signalées sur les marges'.



'À 17 fois le BPA attendu pour 2022, l'action n'est pas chère', ajoute Jefferies, qui prévoit une revalorisation 'à mesure que la confiance dans la reprise par rapport à des prévisions prudentes s'améliorera'.



