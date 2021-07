AB InBev : délaissé après ses résultats de 2e trimestre

AB InBev lâche plus de 5% à Bruxelles, après la publication par le brasseur d'un BPA sous-jacent de 0,75 dollar au titre du deuxième trimestre 2021, en hausse par rapport à 0,40 dollar un an auparavant, et d'une marge d'EBITDA normalisée de 35,8%.



Le groupe a augmenté ses produits de 27,6% à plus de 13,5 milliards de dollars (+20,8% de croissance des volumes et +5,8% de croissance des produits par hectolitre), générant une hausse de l'EBITDA de 31% à 4,85 milliards.



Pour l'ensemble de l'exercice 2021, AB InBev prévoit une hausse de son EBITDA entre 8 et 12% et une croissance de ses produits supérieure à celle de l'EBITDA, grâce à une combinaison saine des volumes et des prix.



