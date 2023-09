AB INBEV : BofA relève sa recommandation à l'achat

Le 29 septembre 2023 à 15:44 Partager

Bank of America a relevé vendredi sa recommandation sur le titre AB InBev, portée de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours revu à la hausse de 59 à 65 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier souligne que l'inflexion positive que connaît le brasseur au niveau de ses marges devrait favoriser la croissance organique des résultats et entraîner une revalorisation du cours de Bourse.



BofA souligne en effet que le coût de ses ventes commence à s'alléger et que l'impact des récentes polémiques autour de la marque Bud Light, qu'il évalue à plus d'un milliard de dollars, est désormais bien intégré.



Avec un PER de seulement 15x, soit une décote de 15% par rapport au secteur de la consommation courante, l'analyste ajoute que le titre se traite actuellement sur la base d'une valorisation 'attractive'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.