AB InBev : HSBC dégrade après la crise Bud Light

HSBC a dégradé mercredi sa recommandation sur le titre AB InBev, ramenée de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours revu à la baisse de 68 à 66 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste explique s'interroger sur la façon dont le brasseur s'est retrouvé plongé dans la crise autour de sa marque Bud Light, et surtout sur la façon dont il l'a gérée.



A en croire des chiffres de Beer Marketer's Insights repris par l'intermédiaire, la chute des ventes de Bud Ligh devrait en effet s'être intensifiée au mois d'avril, avec des volumes vus en baisse de plus de 25%.



HSBC ajoute que les relations du groupe avec ses distributeurs américains n'ont par ailleurs jamais été aussi mauvaises, si l'on se fie à des consultants dans le secteur.



Pour le professionnel, il est loin d'être évident qu'AB InBev va être en mesure d'inverser cette tendance sans procéder à un remaniement de son équipe de direction.



Plus globalement, il estime que ces problèmes relancent les incertitudes sur la capacité de l'entreprise à créer une véritable culture de marque.



En attendant de savoir dans quelle mesure Bud Light et les autres marques du groupe vont être impactées, notamment d'un point de vue financier, et dans l'attente de la mise en place d'une meilleure vision en termes de marketing, HSBC dit préférer se tenir à l'écart de la valeur.



