AB InBev : RBC réduit son objectif de cours

Royal Bank of Canada a annoncé mercredi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur Anheuser-Busch InBev, ramené de 73 à 69 euros, tout en conservant son opinion 'surperformance' sur le titre.



Dans une note de recherche, RBC souligne que la controverse ayant entouré la dernière campagne marketing de Bud Light aux Etats-Unis a eu des effets 'calamiteux' de presque tous les points de vue.



Ce constat l'amène à pronostiquer une chute de 37% du résultat opérationnel courant (Ebitda) de la marque Bud Light cette année et, par voie de conséquence, une baisse de 25% de l'Ebitda de l'activité nord-américaine.



'Nous pensons que cette débâcle est exceptionnelle et qu'elle n'affectera pas les activités d'AB InBev en dehors des Etats-Unis', ajoute l'analyste, qui dit considérer comme 'excessive' la décote de 23% sur laquelle se traite le titre.



C'est cette valorisation jugée 'séduisante' qui justifie qu'il affiche encore une opinion positive sur la valeur, précise-t-il.



