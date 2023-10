Bruxelles (awp/afp) - Le brasseur AB InBev, numéro un mondial de la bière avec ses marques Budweiser, Stella Artois et Corona, a publié mardi un bénéfice net en hausse de 3% sur un an, en ralentissement sur fond d'érosion des ventes en Amérique du Nord.

De juillet à septembre, le groupe belgo-brésilien a vu son bénéfice net s'établir à 1,73 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros), un essoufflement marqué après des augmentations d'environ 9% et 7% aux premier et deuxième trimestre, et un bond de 13% sur l'ensemble de 2022.

Son chiffre d'affaires a gonflé au troisième trimestre à 15,57 milliards de dollars (14,7 milliards d'euros), contre 15,09 milliards de dollars sur la même période de 2022.

L'entreprise pâtit d'un recul de 3,4% sur un an des volumes de boissons produits: ils ont quasi-stagné dans les régions Amérique latine, Afrique, Europe et Asie-Pacifique, mais ils se sont effondrés de 17% en Amérique du nord --où ses parts de marché sont chahutées aux Etats-Unis.

Pour autant, les recettes par hectolitre sur le trimestre ont dans le même temps gonflé de 9%, grâce notamment à un renchérissement des tarifs et à une stratégie axée sur les marques haut de gamme plus rémunératrices.

De fait, AB InBev est parvenu à améliorer encore sa rentabilité opérationnelle: l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a augmenté de 4,1% sur un an au troisième trimestre à 5,43 milliards de dollars (5,12 mds EUR).

"La force de notre empreinte mondiale a assuré un nouveau trimestre de croissance (...) Nous continuons d'investir dans nos priorités stratégiques à long terme", a commenté le directeur général Michel Doukeris, cité dans le communiqué.

L'entreprise se félicite par ailleurs d'une hausse "de plus de 10%" de ses ventes de bières sans alcool au niveau mondial.

AB InBev maintient pour 2023 ses objectifs de progression de l'Ebitda "entre 4 et 8%", conforme à ses perspectives à moyen terme, et de croissance des ventes "supérieure à celle de l'Ebitda, grâce à une combinaison saine des volumes et des prix".

Le géant brassicole belgo-brésilien, qui revendique plus de 2 milliards de consommateurs de ses boissons dans 150 pays, avait enregistré sur l'année 2022 une hausse de 13% de son bénéfice net, porté par des volumes records de bière produits.

Le groupe, dont le siège social est à Louvain (centre de la Belgique), poursuit une stratégie de développement sur segments "premium" et prévoit toujours pour l'ensemble de cette année des dépenses nettes d'investissement entre 4,5 et 5 milliards d'euros.

