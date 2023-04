AB InBev : les estimations d'un analyste sur le 1er trimestre

Credit Suisse anticipe pour le premier trimestre 9,8% de croissance organique des revenus (contre un consensus de 9,2%), se disant 'plus prudent sur les volumes dans toutes les régions à l'exception de l'Asie-Pacifique', mais plus positif sur les effets prix et mix.



Selon Credit Suisse, le titre du brasseur belge se traite à 21,3 fois le BPA attendu, ce qui représente une prime d'environ 11% par rapport à ses pairs Heineken et Carlsberg, 'malgré un bilan plus fortement endetté'.



Avant la publication de résultats du premier trimestre, le 4 mai, qu'il attend donc mitigée, le broker réaffirme son opinion 'sous-performance' sur AB InBev, tout en rehaussant son objectif de cours de 61 à 64 euros.



