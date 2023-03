AB InBev perd un procès devant un jury concernant les eaux de Seltz Corona et Modelo de Constellation

Le jury a accepté l'argument de Constellation selon lequel sa licence de distribution de bière portant les marques de Modelo lui permet également de vendre des boissons alcoolisées telles que Corona Hard Seltzer et Modelo Ranch Water.

Un porte-parole de Grupo Modelo a déclaré que l'entreprise était déçue du verdict et qu'elle "évaluait toutes les options".

Un porte-parole de Constellation a déclaré que l'entreprise était satisfaite du verdict et qu'elle restait "déterminée à poursuivre ses activités conformément aux termes de notre accord de sous-licence".

Un prédécesseur de Constellation a commencé à distribuer les bières Modelo, basées au Mexique, en 1996. Modelo a poursuivi Constellation en 2021, alléguant que le lancement en 2020 de la Corona Hard Seltzer violait leur accord de licence et portait atteinte à ses marques.

Modelo a ajouté Modelo Ranch Water à l'action en justice l'année dernière, après que Constellation a lancé la boisson alcoolisée à base d'eau gazeuse.

Constellation a déclaré au tribunal que les boissons sont couvertes par une partie de sa licence qui l'autorise à vendre "d'autres versions" de bières ou de boissons maltées sous les noms de marque Modelo.

En décembre, le juge de circuit américain Lewis Kaplan a estimé que la définition du terme "bière" figurant dans le contrat était trop ambiguë pour que l'affaire soit tranchée avant le procès, même s'il a déclaré que Modelo "a plus de dictionnaires de son côté dans ce débat".

Modelo a poursuivi Constellation séparément au sujet de ses bières Modelo Reserva vieillies à la tequila et au bourbon, dans une affaire qui fait actuellement l'objet d'une médiation.

Modelo a déclaré que les bières vieillies à la tequila enfreignaient les lois américaines et mexicaines régissant l'utilisation du mot "tequila" et que les bières vieillies au bourbon violaient l'accord de Constellation de ne vendre que des "bières de style mexicain" sous le nom de Modelo.

L'affaire est la suivante : Cerveceria Modelo de Mexico, S. de R.L. de C.V. v. CB Brand Strategies, LLC, U.S. District Court for the Southern District of New York, No. 1:21-cv-01317.