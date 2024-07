Au cas où toutes les Actions de la Société sont acquises par une société que les actionnaires de la Société contrôlent directement ou indirectement ou sur laquelle ils exercent un contrôle conjoint direct ou indirect (au sens des articles 1:14, 1:17 et 1:18 du Code) immédiatement avant une telle acquisition, les Actionnaires Restreints seront traités d'une manière équivalente aux titulaires d'Actions Ordinaires, étant entendu qu'il y aura des différences équivalentes entre les droits et restrictions attachés aux actions à émettre en faveur des titulaires d'Actions Ordinaires et aux actions à émettre en faveur des titulaires d'Actions Restreintes afin de refléter les différences entre les droits et restrictions des Actions

Disclaimer

AB - Anheuser-Busch InBev SA published this content on 01 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 July 2024 13:58:05 UTC.