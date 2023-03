Anheuser Busch InBev / : Communiqué de Presse 03/03/2023 | 19:50 Envoyer par e-mail :

Bruxelles - 2 mars 2023 - 7h00 CET Information réglementée et privilégiée1 AB InBev publie les résultats de l'exercice et du quatrième trimestre 2022 Record absolu des volumes sur l'ensemble de l'exercice et croissance à deux chiffres des produits Nous avons enregistré une croissance record des volumes pendant l'exercice avec une accélération des produits par hl, ce qui s'est traduit par une croissance des produits de 11.2% et une hausse de l'EBITDA atteignant la fourchette haute de nos perspectives. Le BPA sous-jacent a augmenté de 5.2% et la réalisation d'un solide flux de trésorerie disponible cette année encore a permis d'accroître le désendettement pour atteindre un ratio endettement net / EBITDA de 3.51x. » - Michel Doukeris, CEO, AB InBev Produits totaux Bénéfice sous-jacent (million d'USD) EX + 11.2% | 4T +10.2% EX 6 093 | 4T 1 739 Les produits ont augmenté de 11.2% au cours de l'EX22 avec une hausse des produits par hl de 8.6%, et de 10.2% au 4T22, avec une hausse des produits par hl de 11.2%. 8.9% d'augmentation pour les produits combinés de nos marques mondiales Budweiser, Stella Artois et Corona au cours de l'EX22, et 6.6% au 4T22 en dehors de leurs marchés domestiques respectifs. Environ 63% de nos produits désormais réalisés via les plateformes numériques B2B, la base d'utilisateurs actifs mensuels de BEES atteignant 3.1 millions. Plus de 450 millions d'USD de produits et 69 millions de commandes via l'e-commerce générés par notre écosystème numérique direct-to-consumer au cours de l'EX22. Volumes totaux EX +2.3% | 4T -0.6% Au cours de l'EX22, les volumes totaux ont augmenté de 2.3%, les volumes de nos propres bières affichant une hausse de 1.8% et les volumes des non-bières une hausse de 5.2%. Au 4T22, les volumes totaux ont diminué de 0.6%, les volumes de nos propres bières marquant un recul de 0.9% et les volumes non-bières une hausse de 1.9%. Le bénéfice sous-jacent (bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev hors gains et pertes évalués à la valeur de marché liés à la couverture de nos programmes de paiements fondés sur des actions et impact de l'hyperinflation) était de 6 093 millions d'USD au cours de l'EX22 par rapport à 5 774 millions d'USD au cours de l'EX21, et de 1 739 millions d'USD au 4T22 par rapport à 1 484 millions d'USD au 4T21. BPA sous-jacent (USD) EX 3.03 | 4T 0.86 Le BPA sous-jacent était de 3.03 USD au cours de l'EX22, en hausse par rapport à 2.88 USD au cours de l'EX21, et de 0.86 USD au 4T22, en hausse par rapport à 0.74 USD au 4T21. Ratio endettement net / EBITDA 3.51x Notre ratio endettement net/EBITDA normalisé était de 3.51x au 31 décembre 2022, par rapport à 3.96x au 31 décembre 2021. EBITDA normalisé Dividende EX +7.2% | 4T + 7.6% 0.75 EUR Au cours de l'EX22, l'EBITDA normalisé a augmenté de 7.2% 19 843 millions d'USD, et la marge EBITDA normalisée a perdu 126 points de base à 34.3%. Au 4T22, l'EBITDA normalisé de 4 947 millions d'USD représente une hausse de

7.6%, avec une réduction de la marge EBITDA normalisée de

80 points de base à 33.7%. Les chiffres de l'EBITDA normalisé de l'EX22 et de l'EX21 tiennent compte d'un impact de 201 millions d'USD et de 226 millions d'USD de crédits d'impôt au

Brésil. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la page 14. Le conseil d'administration d'AB InBev propose un solde de dividende de 0.75 EUR par action pour l'exercice 2022, sous réserve de l'approbation des actionnaires à l'AGA prévue le 26 avril 2023. Le calendrier des dates ex-coupon, dates d'enregistrement et dates de paiement est consultable à la page 19. Le rapport financier de l'exercice 2022 et le rapport ESG 2022 sont consultables sur notre site www.ab-inbev.com. 1L'information ci-jointe constitue une information privilégiée au sens du Règlement (UE) N° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, et une information réglementée au sens de l'arrêté royal belge du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. Pour consulter les mentions légales importantes et les notes sur la base de préparation, veuillez vous référer à la page 20. Commentaires de la direction Créer un avenir avec plus de célébrations Cette année encore, nos activités ont enregistré une croissance généralisée qui s'est traduite par des volumes records et de solides résultats au niveau des produits et du bénéfice. Cette croissance est due à la mise en œuvre cohérente de notre stratégie et à la force de la catégorie bière dans le monde. Malgré les nombreux défis qui ont accompagné l'année 2022, y compris les incertitudes économiques, les coûts élevés des produits de base et les perturbations relatives à la chaîne d'approvisionnement qui ont continué à limiter notre plein potentiel de croissance, nous sommes heureux de constater que notre entreprise a une nouvelle fois enregistré une croissance de l'EBITDA, atteignant la fourchette haute de notre ambition de croissance à moyen terme et de nos perspectives pour l'année. Notre performance est le résultat direct de nos forces fondamentales et de nos choix stratégiques, alors que nous avons continué à investir dans nos marques, nos capacités et l'accélération de notre transformation numérique, tout en optimisant nos activités. Nous continuons de miser sur notre personnel et de faire évoluer notre culture en apportant d'importantes améliorations à notre modèle opérationnel afin d'ancrer davantage une approche de croissance à long terme et de création de valeur à travers toute notre organisation. Assurer une croissance constante Notre dynamique s'est poursuivie au cours de l'EX22, nos activités enregistrant une croissance des produits de 11.2% et une croissance des volumes de 2.3%. Les produits par hl ont augmenté de 8.6%, avec une accélération au second semestre grâce à nos initiatives de gestion des produits et au maintien de la premiumisation. En raison de nos volumes records et de la croissance des produits dans l'ensemble des régions opérationnelles, nos produits rapportés sont désormais supérieurs d'environ 5.5 milliards d'USD par rapport aux niveaux d'avant la pandémie de l'EX19 avec des volumes supérieurs de 5.8%. L'EBITDA a progressé de 7.2%, la croissance des produits ayant été partiellement atténuée par l'impact négatif anticipé des devises et du prix des produits de base, ainsi que par l'augmentation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, principalement due à l'augmentation des coûts de distribution. Le bénéfice par action sous-jacent en USD a augmenté de 5.2%. Progression de nos priorités stratégiques Nous avons fait d'importants progrès au cours de l'EX22 au niveau de nos trois piliers stratégiques afin d'enregistrer une croissance constante et d'exploiter notre plateforme pour créer une valeur supérieure à long terme. Mener et développer la catégorie

Grâce à l'investissement dans nos capacités marketing et l'exécution cohérente de nos cinq leviers d'expansion de catégorie éprouvés et évolutifs, nos volumes de l'EX22 ont atteint un nouveau record absolu, enregistrant une croissance dans plus de 60% de nos marchés.

2022 a été une année exceptionnelle pour nos marques et nos équipes marketing. Lors du Cannes Lions International Festival of Creativity, nous avons reçu 50 Lions, un record pour notre entreprise, pour neuf marques différentes, et nous sommes honorés d'avoir reçu le titre de « Creative Marketer of the Year ». Après la reconnaissance de nos compétences de marketing créatif, nous avons également été nommés marketeur le plus efficace du monde par l'indice d'efficacité Effie.

L'investissement constant dans nos marques et l'innovation disciplinée sont des éléments essentiels de notre stratégie et de notre dynamique. Nous avons enregistré une croissance interne de nos investissements de marketing au cours de l'EX22 tout en améliorant notre efficacité grâce à notre créativité exceptionnelle, à la transformation numérique de pointe et à notre agence de création interne, DraftLine. En nous appuyant sur notre approche « seed-launch-sustain », les innovations initiées au cours des trois dernières années ont généré 5 milliards d'USD de produits pendant l'EX22. Nous stimulons des liens étroits entre nos consommateurs et nos marques, ce qui a permis d'atteindre un nouveau record en matière de pouvoir de marque dans l'ensemble de notre portefeuille. ab-inbev.com Communiqué de presse - 2 mars 2023 - 2 Catégorie inclusive : Au cours de l'EX22, le pourcentage de consommateurs effectuant des achats dans notre portefeuille de marques a augmenté sur plus de 70% de nos marchés prioritaires, selon nos estimations. Cette augmentation de la participation a été stimulée par les consommatrices, grâce à l'expansion de nos marques et packs de nos portefeuilles premium et Beyond Beer. Supériorité core : Notre portefeuille traditionnel a enregistré une croissance des produits d'un chiffre dans le haut de la fourchette au cours de l'EX22 et nous avons dépassé la performance du secteur sur la plupart de nos marchés clés, selon nos estimations. La solidité de notre portefeuille core et de la catégorie bière sur nos marchés émergents d'Afrique et d'Amériques du Centre a généré une performance particulièrement solide, avec une croissance totale des volumes à un chiffre dans la moyenne de la fourchette. Développement des occasions : Nous continuons à nous concentrer sur l'expansion de la catégorie bière pour atteindre plus de consommateurs à davantage d'occasions. Notre portefeuille de bières sans alcool a enregistré cette année encore une croissance des produits à deux chiffres, notre performance ayant été stimulée par Budweiser Zero, qui était la bière sans alcool #1 par volume aux États-Unis au 4T22, et par l'expansion de Corona Cero en Europe. En outre, nos solutions numériques direct-to-consumer nous permettent de développer de nouvelles occasions de consommation et d'enregistrer une croissance des produits d'un peu plus de 10% au cours de l'EX22 par rapport à l'exercice précédent. Premiumisation : Notre vaste portefeuille de la gamme de bières above core reste en tête du segment au niveau mondial et a enregistré une croissance des produits d'un peu plus de 10% au cours de l'EX22. Corona et Stella

Artois ont mené la croissance de nos marques mondiales avec une hausse des produits de 18.6% et 11.7% respectivement, en dehors de leurs marchés domestiques. Budweiser affiche une croissance de 2.5% en dehors des États-Unis, malgré l'impact des restrictions liées au COVID-19 en Chine, le plus gros marché de la marque. Beyond Beer : Au cours de l'EX22, nos activités Beyond Beer ont généré environ 1.6 milliard d'USD de produits et ont enregistré une hausse d'un chiffre dans le bas de la fourchette, la croissance mondiale ayant été partiellement atténuée par un secteur faible des seltzer à base de malt aux États-Unis. En Afrique du Sud, Brutal Fruit et Flying Fish ont réalisé une croissance des produits de 18%. Aux États-Unis, dans le segment des boissons spiritueuses prêtes-à-boire, Cutwater et NÜTRL vodka seltzer ont enregistré ensemble une croissance des produits de plus de 70%, avec des volumes surpassant le secteur.

Digitaliser et monétiser notre écosystème

L'accélération de notre transformation numérique est un avantage concurrentiel clé de nos activités, améliorant la manière dont nous nouons des liens avec notre écosystème composé de deux milliards de consommateurs et de six millions de clients. Nous favorisons une croissance régulière grâce à nos produits numériques et nous étendons la catégorie bière à davantage d'occasions. Bien que nous soyons stimulés par nos progrès, nous pensons qu'il nous reste de nombreuses opportunités à explorer.

Digitaliser nos relations avec nos plus de six millions de clients dans le monde : BEES est opérationnelle sur 20 marchés, environ 63% de nos produits étant désormais générés à travers les plateformes numériques

B2B. Au cours de l'EX22, BEES a atteint 3.1 millions d'utilisateurs actifs mensuels et réalisé environ 32 milliards d'USD en valeur brute des marchandises, soit une croissance de plus 60% par rapport à l'EX21. BEES Marketplace est désormais opérationnelle dans 15 pays et a généré environ 950 millions d'USD en valeur brute des marchandises provenant des ventes de produits tiers, générant des produits supplémentaires qui s'élèvent à 850 millions d'USD pour nos activités. Au 4T22, plus de 55% des clients BEES dans ces pays étaient également des acheteurs BEES Marketplace. Se placer en tête des solutions DTC : Notre écosystème omnicanal direct-to-consumer (DTC) de produits numériques et physiques a généré des produits d'environ 1.5 milliard d'USD cette année, soit une croissance d'environ 15% par rapport à 2021. Nos produits numériques DTC, Ze Delivery, TaDa et PerfectDraft, sont désormais disponibles sur 17 marchés et ont généré plus de 450 millions d'USD de produits et honoré 69 millions de commandes au cours de l'EX22. Notre réseau de détaillants physiques tels que Modelorama au Mexique et Pit Stop au Brésil a continué de réaliser une croissance des produits sur l'ensemble de notre empreinte couvrant environ 13 000 magasins.

ab-inbev.com Communiqué de presse - 2 mars 2023 - 3 Dégager de la valeur de notre écosystème : Au cours de l'EX22, nous avons achevé la construction de notre premier site de production à grande échelle pour EverGrain à St. Louis pour transformer nos drêches de brasserie en ingrédients protéiques végétaux de haute qualité.

Optimiser nos activités

Notre objectif visant à maximiser la création de valeur à long terme repose sur les trois domaines que nous ciblons : affectation rigoureuse des ressources, solide gestion des risques et structure de capital efficace. Nous avons continué de réaliser un solide flux de trésorerie disponible au cours de l'EX22, générant environ 8.5 milliards d'USD, ce qui nous a permis de progresser considérablement dans notre démarche de désendettement. La dette brute a diminué de 8.9 milliards d'USD pour atteindre 79.9 milliards d'USD, ce qui se traduit par un endettement net de 69.7 milliards d'USD et un ratio endettement net/EBITDA de 3.51x au 31 décembre 2022.

Nous avons maintenu une solide position de liquidités d'environ 20.0 milliards d'USD, constituées de 10.1 milliards d'USD disponibles sous notre ligne de crédit renouvelable liée au développement durable et de 9.9 milliards d'USD de trésorerie. Notre portefeuille d'obligations dispose d'un taux du coupon moyen très raisonnable d'environ 4% avant impôt, avec 95% du portefeuille à taux fixe, une maturité moyenne pondérée de plus de 15 ans et aucun besoin de refinancement à moyen terme pertinent.

En raison de notre dynamique continue, de la forte génération de flux de trésorerie disponible et de nos progrès en matière de désendettement, le conseil d'administration d'AB InBev a proposé un dividende pour l'exercice de 0.75 EUR par action, une hausse de 50% par rapport à 2021. Promouvoir nos priorités de développement durable Nous continuons de déployer notre programme de développement durable afin de favoriser notre vision commerciale et de remplir notre objectif entrepreneurial. Nous sommes attachés à respecter les principes du Pacte mondial des Nations Unies. Dans le cadre de notre programme de consommation réfléchie, nous sommes persuadés que, grâce au pouvoir de nos marques et à notre marketing, nous pouvons encourager un changement de comportement positif au sein de la société et réduire la consommation nocive d'alcool. Nous avons investi plus de 700 millions d'USD de 2016 à 2022 dans des campagnes de marketing en matière de normes sociales et sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif d'1 milliard d'USD d'ici 2025. En reconnaissance de notre leadership en termes de transparence et de performance de l'entreprise relatives au changement climatique et à la sécurité de l'eau, CDP nous a attribué un score double A et nous avons reçu la « Gold Medal for International Corporate Achievement in Sustainable Development » du World Environment Center. Nous sommes également fiers de figurer dans le Bloomberg Gender-Equality Index de 2023, un indice de référence qui suit les performances des entreprises publiques ayant démontré leur engagement en faveur de l'égalité des genres sur le lieu de travail. Nous avons continué à progresser vers nos objectifs ambitieux de développement durable 2025. Notre volume mondial d'électricité renouvelable contractuelle s'élève à 97%, dont 67.6% est opérationnelle, et depuis 2017, nous avons réduit nos émissions absolues de Scope 1 et 2 de 39% et l'intensité des émissions de Scope 1, 2 et 3 d'environ 21%. Au niveau de l'agriculture durable, 89% de nos producteurs directs répondaient au critère « qualifiés », 72% étaient « connectés » et 72% étaient « indépendants financièrement ». Au niveau de la gestion de l'eau, 100% de nos sites situés dans des zones sensibles ont commencé à déployer des solutions, et six de ces sites observent déjà un impact tangible. Au niveau de l'économie circulaire appliquée aux emballages, 77% de nos produits étaient conditionnés dans des emballages à contenu consigné ou fabriqués à base de matériaux majoritairement recyclés. Nous réalisons également des avancées concernant notre ambition d'atteindre le « net zéro » d'ici 2040, puisque nous avons atteint la neutralité carbone dans dix sites supplémentaires au cours de l'EX22, faisant passer à treize le nombre de sites dans ce cas au niveau mondial. Veuillez consulter notre rapport ESG 2022 icipour toute information complémentaire. ab-inbev.com Communiqué de presse - 2 mars 2023 - 4 Créer un avenir avec plus de célébrations l'horizon 2023, nous sommes convaincus que la solidité de la catégorie bière conserve son attrait fondamental étant donné son envergure, sa rentabilité et sa croissance. Bien que l'environnement opérationnel reste fluctuant, nous sommes totalement focalisés sur la mise en œuvre de notre stratégie et nos activités présentent une bonne dynamique. Nos choix stratégiques de cette année en termes de gestion des produits, de structure organisationnelle et d'investissements commerciaux nous placent en position favorable pour continuer à enregistrer une croissance rentable et soutenue. Nous disposons d'un portefeuille de marques qui nous place en tête du secteur dans toutes les gammes de prix, d'une empreinte géographique avantageuse nous offrant une position de leader dans les principaux pools de bénéfices du secteur de la bière et les principales régions en pleine croissance au niveau mondial, et de produits numériques de pointe qui nous rapprochent plus que jamais de nos clients et consommateurs. Nous investissons dans nos marques, nos sites et la transformation numérique pour favoriser notre potentiel de croissance interne et nous améliorons notre profil financier par le biais d'une affectation rigoureuse des ressources et d'une efficacité quotidienne. Nous n'aurions pas pu enregistrer une telle performance cette année sans la passion et la profonde culture d'ownership de notre personnel. Nos équipes ont fait preuve d'un engagement élevé et sans relâche tout au long de l'année en vue d'atteindre nos objectifs stratégiques et financiers et nous profitons de cette occasion pour remercier l'ensemble de nos collègues à travers le monde pour leurs efforts acharnés et leur dévouement. Notre dynamique continue et les opportunités considérables de croissance à travers nos trois piliers stratégiques nous confortent dans l'idée que nous sommes capables de générer une valeur élevée à long terme et d'atteindre notre objectif de rêver en grand pour créer un avenir avec plus de célébrations. ab-inbev.com Communiqué de presse - 2 mars 2023 - 5 Attachments Original Link

