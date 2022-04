Anheuser-Busch InBev cède ses participations en Russie

Anheuser-Busch InBev a annoncé vendredi qu'il allait vendre sa participation dans la coentreprise russe AB InBev Efes, ce qui entraînera une dépréciation de 1,1 milliard de dollars dans ses résultats du premier trimestre. L'annonce du premier brasseur mondial, basé en Belgique, fait suite à des mesures similaires prises par ses rivaux Carlsberg et Heineken. En mars, AB InBev avait suspendu les ventes de sa marque Budweiser en Russie et avait renoncé aux bénéfices financiers de sa coentreprise russe, suivant l'exemple d'autres grands brasseurs en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou qualifie d'"opération spéciale".

"AB InBev a annoncé aujourd'hui qu'il allait vendre sa participation minoritaire dans la coentreprise AB InBev Efes et qu'il était en pourparlers avec son partenaire, le brasseur turc Anadolu Efes, pour acquérir cette participation", a déclaré AB InBev dans un communiqué.

AB InBev détient une participation de 24 % dans Anadolu Efes, dans le cadre du rachat en 2016 de son deuxième plus grand rival SABMiller. Ils ont formé la coentreprise AB InBev Efes en 2018, en combinant leurs entreprises russes et ukrainiennes respectives. La coentreprise compte 11 brasseries en Russie, employant 3 500 personnes, et trois en Ukraine, employant 1 800 personnes. Carlsberg est le premier acteur occidental en Russie, suivi par AB InBev.

Le brasseur danois a déclaré jeudi que sa décision de vendre ses activités en Russie entraînerait une dépréciation d'environ 1,39 milliard de dollars. Son rival néerlandais Heineken a déclaré que sa sortie de Russie entraînerait des charges connexes d'environ 400 millions d'euros (434 millions de dollars).

AB InBev a également déclaré avoir introduit Chernigivske, la marque de bière ukrainienne la plus populaire, dans de nombreux pays, dont la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas. "Tous les bénéfices de la vente de Chernigivske serviront à soutenir les efforts d'aide humanitaire et AB InBev garantit un soutien d'au moins cinq millions de dollars de cette initiative humanitaire", a-t-elle déclaré.