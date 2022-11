Football-La vente d'alcool interdite dans les stades de la Coupe du monde au Qatar

DOHA, 18 novembre (Reuters) -

La Fédération internationale de football (Fifa) a annoncé vendredi, à deux jours du coup d'envoi du Mondial au Qatar, que la vente de bière sera interdite dans les stades accueillant la compétition.

"À la suite de nombreux échanges entre les autorités du Qatar, pays hôte, et la Fifa, la décision a été prise de réserver la vente de boissons alcoolisées au Fifa Fan Festival, aux autres destinations pour les supporters et aux sites autorisés. Les points de vente situés à l'intérieur du périmètre des stades sont donc supprimés", a annoncé la fédération dans le communiqué.

Budweiser, l'un des principaux sponsors de la Coupe du monde et détenu par AB InBev, avait l'exclusivité de la vente de bière aux supporteurs détenteurs de billets, dans un périmètre autour des huit stades, trois heures avant et une heure après chaque match.

"Les organisateurs remercient AB InBev de sa confiance et de son soutien à notre volonté commune de répondre aux demandes de chacun, tout au long de la Coupe du Monde", peut-on lire dans le communiqué.

Le brasseur AB InBev a indiqué de son côté que cette interdiction a été prise indépendamment de sa volonté.

Cette décision, qui marque un revirement de l'instance dirigeante du football, intervient après des négociations de longue haleine entre son président, Gianni Infantino, Budweiser et les dirigeants du Comité suprême pour la livraison et l'héritage du Qatar (SC), qui organise le Mondial, a fait savoir une source à Reuters.

Le Comité suprême n'a pas répondu à une demande de commentaire et la Fifa n'a pas confirmé l'implication de Gianni Infantino.

"Un plus grand nombre de fans viennent de tout le Moyen-Orient et d'Asie du Sud, où l'alcool n'occupe pas une place si importante dans la culture", a déclaré la source. "L'idée est que, pour de nombreux fans, la présence d'alcool ne créerait pas une expérience agréable."

La consommation d'alcool dans les lieux publics est illégale au Qatar, ce qui a soulevé de nombreuses interrogations lorsque le pays du Golfe a obtenu en 2010 le droit d'accueillir la Coupe du monde.

Pendant plusieurs années, les organisateurs de la compétition ont affirmé que l'alcool serait largement accessible aux fans.

La Football Supporters' Association d'Angleterre a déclaré que cette décision suscite des inquiétudes quant à la capacité du Qatar à tenir ses promesses en matière de "logement, de transport ou de culture".

"Ce revirement témoigne d'un problème plus large: le manque total de communication et de clarté du comité organisateur envers les supporters", a écrit sur Twitter l'association britannique. (Reportage d'Andrew Mills, avec Philip Blenkinsop à Bruxelles et Manasi Pathak à Doha, version française Dina Kartit et Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)