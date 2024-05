PARIS, 8 mai (Reuters) - Les marchés européens progressent à l'ouverture d'une séance attendue sans évènements notables mercredi.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,56% à 8.120,71 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,29%, contre 0,24% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,24%, l'EuroStoxx 50 de 0,32% et le Stoxx 600



de 0,31%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones , le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq ne montrant pas de direction marquée.



Aucun indicateur de premier ordre n'est attendu mercredi, tandis que les volumes d'échanges devraient être limités alors que le 8 et 9 mai sont fériés dans plusieurs pays européens.



L'indicateur de production industrielle allemand publié mercredi a baissé moins qu'attendu.



"L'industrie allemande demeure loin d'un rebond durable", constatent cependant les stratégistes d'ING.



La réunion de la Banque d'Angleterre jeudi pourrait animer les échanges, alors que les observateurs s'attendent à ce que l'institution britannique maintienne ses taux mais commence à préparer une première baisse.



Aux valeurs, Anheuser-Busch InBev a fait état mercredi d'une hausse de 2,6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en ligne avec les prévisions, et gagne 4,35%.



BMW a déclaré mercredi qu'il s'attendait à une légère baisse de son bénéfice avant impôts cette année et perd 3,21%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)