Le PDG de Carlsberg affirme que l'inflation pourrait affecter les ventes de bière en 2023

"Jusqu'à présent, nous avons vu très peu de preuves de l'impact de la hausse de l'inflation sur les consommateurs", a déclaré M. Hart lors d'une conférence téléphonique faisant suite à la déclaration commerciale trimestrielle publiée mercredi.

"Mais comme l'inflation continue d'augmenter et que les brasseurs augmentent à nouveau les prix au second semestre de cette année et au début de 2023, nous voyons un plus grand risque devant nous de baisse des prix et des volumes", a-t-il ajouté.

Anheuser-Busch InBev et Carlsberg, respectivement premier et troisième brasseurs mondiaux, ont relevé cette semaine leurs perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année.