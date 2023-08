L'inflation élevée depuis des décennies et l'impact de la guerre en Ukraine ont contraint les entreprises européennes à licencier ou à geler les embauches.

Voici quelques-unes des entreprises qui ont annoncé des réductions d'effectifs depuis le mois d'avril :

AUTOS * AUTOLIV : le fabricant suédois d'airbags et de ceintures de sécurité a déclaré le 8 juin qu'il prévoyait de supprimer environ 8 000 emplois. * CONTINENTAL : l'équipementier automobile prévoit de cesser progressivement ses activités dans son usine de Gifhorn d'ici à la fin de 2027, ce qui affectera dans un premier temps 450 des 900 emplois du site, a-t-il déclaré en mai. * STELLANTIS : le constructeur automobile a déclaré le 28 juin qu'il prévoyait de fermer son usine de boîtes de vitesses mécaniques en Autriche, ce qui aura un impact sur 300 emplois. * VOLVO CAR : le constructeur automobile a annoncé le 4 mai 1 300 licenciements supplémentaires en Suède, soit 6 % de ses effectifs dans le pays.

ALIMENTATION, DÉTAIL ET BIENS DE CONSOMMATION * ANHEUSER-BUSCH INBEV : le brasseur néerlandais va licencier des centaines d'employés aux États-Unis, a rapporté CNN le 27 juillet. * CARREFOUR : le détaillant français a déclaré le 26 juin qu'il pourrait supprimer jusqu'à 979 emplois en France sur la base du volontariat. * HALEON : le fabricant de dentifrices Sensodyne envisage de supprimer des centaines d'emplois en Grande-Bretagne et dans le monde entier, a rapporté le Guardian le 13 juillet.

INDUSTRIELS ET INGENIERIE * MARSHALLS : le fournisseur britannique de produits de construction et de toiture a déclaré le 31 juillet qu'il envisageait de supprimer 250 emplois. * NOLATO : le fabricant suédois de systèmes de produits polymères a déclaré en août qu'il allait licencier jusqu'à 500 employés en Chine. * SSAB : le fabricant suédois d'acier a déclaré le 11 août qu'il allait licencier des travailleurs dans deux usines en Finlande. Les négociations avec les syndicats couvrent environ 800 employés et le nombre exact de licenciements dépendra de la demande et des circonstances locales. * VARTA : le fabricant allemand de batteries a déclaré le 30 juin qu'il supprimerait 88 emplois dans le cadre d'un programme de volontariat.

TECH * BT : le plus grand fournisseur d'accès à large bande de Grande-Bretagne a déclaré en mai qu'il réduirait sa main-d'œuvre totale de 55 000 emplois d'ici 2030. * DORMAKABA : le groupe suisse de sécurité a déclaré le 3 juillet qu'il prévoyait de réduire ses postes équivalents à temps plein d'environ 800. * NOKIA : le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications a déclaré le 3 mai qu'il prévoyait de supprimer jusqu'à 208 emplois en Finlande. * VIRGIN MEDIA : l'opérateur mobile britannique prévoit de licencier 2 000 employés, a rapporté le Telegraph le 24 juillet. * VODAFONE : le groupe britannique de télécommunications a conclu le 15 juin un accord avec les syndicats portant sur 1 003 suppressions d'emplois en Italie et 11 000 emplois dans le monde sur une période de trois ans.

AUTRES * AIR LIQUIDE : la société de gaz industriels a déclaré le 5 juillet qu'elle pourrait réduire ses effectifs français de 430 postes nets. * DEUTSCHE BANK : la banque allemande élabore des plans pour supprimer 10% de ses 17.000 emplois dans le secteur de la distribution en Allemagne au cours des prochaines années, a déclaré le 23 juin une personne au courant de l'affaire. La banque avait déclaré en avril qu'elle supprimerait 800 emplois au cours des prochaines années. * EVONIK : le fabricant de produits chimiques spécialisés a déclaré le 3 avril qu'il supprimerait 200 emplois. * KOJAMO : la société immobilière finlandaise a lancé en août un plan d'économies qui conduira à des licenciements temporaires de 70 employés et à la cessation d'emploi de 20 personnes. * PROSIEBENSAT : le groupe de médias allemand a déclaré le 18 juillet qu'il supprimerait 400 emplois à temps plein. * STANDARD CHARTERED : la banque britannique licencie des employés dans ses bureaux de Londres, Singapour et Hong Kong et la réduction totale pourrait être de plus de 100 postes, a rapporté Bloomberg News le 7 juin. * STORA ENSO : l'entreprise forestière finlandaise a déclaré le 15 juin qu'elle allait supprimer 1 150 emplois. * UBS : la plus grande banque suisse a déclaré le 31 août qu'elle supprimerait 3 000 emplois en Suisse à la suite de son rachat du Crédit suisse. * UPM-KYMMENE : l'entreprise forestière finlandaise a déclaré le 25 juillet qu'elle prévoyait de fermer son usine de Plattling en Allemagne, ce qui mettrait en péril 401 emplois. * VIAPLAY : le groupe de médias suédois a annoncé le 20 juillet des suppressions d'emplois touchant plus d'un quart de son personnel. Source : Documents réglementaires, articles de Reuters et sites web des entreprises (1 $ = 10,4142 couronnes suédoises ; 1 $ = 0,9222 euros) (compilé par Agata Rybska, Louise Breusch Rasmussen, Boleslaw Lasocki, Laura Lenkiewicz et Victor Goury-Laffont à Gdansk ; révisé par Jason Neely et Milla Nissi).