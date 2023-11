Anhui Conch Cement Company Limited est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciments et de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - ciment et clinker (83,9%) ; - autres (15,7%) : notamment granulats et béton. Le solde du CA (0,4%) concerne des prestations de services. 98,3% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Matériaux de construction