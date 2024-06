Anhui Genuine New Materials Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de papier à cigarettes, d'étiquettes de cigarettes, de papier d'étanchéité pour cigarettes et d'aluminium anodisé. Les principaux produits de la société sont les papiers à bascule pour cigarettes, les papiers d'étanchéité pour cigarettes, l'aluminium anodisé et les étiquettes pour cigarettes. La société exerce ses activités principalement sur le marché national.