Anhui Huaertai Chemical Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de produits chimiques. Les produits de la société comprennent des produits chimiques de base et des produits chimiques fins. Les produits chimiques de base comprennent l'ammoniac synthétique tel que l'ammoniaque, l'acide nitrique tel que le nitrate de sodium et le nitrite de sodium, l'acide sulfurique tel que le trioxyde de soufre, le peroxyde d'hydrogène, etc. Les produits chimiques fins comprennent principalement la mélamine, le formaldéhyde, la résine de mélamine, etc. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Produits chimiques de base