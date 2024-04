Anhui Huaheng Biotechnology Co Ltd est une entreprise chinoise spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la vente d'acides aminés et d'autres produits biosourcés basés sur les produits de la série alanine. La Société est une entreprise de haute technologie axée sur la biotechnologie synthétique et principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente d'acides aminés et de ses produits dérivés. Les principaux produits de la société comprennent les produits de la série alanine (L-alanine, DL-alanine, ?-alanine), le D-pantothénate de calcium et la ?-arbutine. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les domaines de la médecine et des produits de santé, des produits chimiques quotidiens, de l'alimentation et des additifs alimentaires. La société distribue ses produits et services sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Transformation des aliments