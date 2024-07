Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement aux activités liées à la gestion de l'environnement aquatique. L'entreprise fournit à ses clients la technologie du filtre biologique aéré (BAF) et ses principaux produits, des équipements intelligents de traitement des eaux usées, des services d'ingénierie pour le traitement de l'environnement aquatique, ainsi que des services d'investissement et d'exploitation pour le traitement des eaux usées. Les activités de la société couvrent la construction et la modernisation des installations de traitement des eaux usées urbaines et industrielles, le traitement des eaux usées dans les villages et les villes, et le traitement des eaux noires et odorantes. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Services et équipements environnementaux