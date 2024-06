Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co Ltd est une entreprise chinoise qui exerce principalement des activités de vente au détail de produits pharmaceutiques, d'agence et d'approvisionnement centralisé en terminaux. L'activité de vente au détail de produits pharmaceutiques concerne principalement la vente de médicaments, d'aliments diététiques et d'équipements médicaux, ainsi que le diagnostic et le traitement de maladies courantes. L'activité d'agence consiste principalement à promouvoir et à vendre aux entreprises pharmaceutiques de détail en aval. L'activité d'approvisionnement centralisé des terminaux fournit principalement des services de distribution à guichet unique pour les pharmacies individuelles et les petites chaînes de terminaux de vente au détail.

Secteur Pharmacies