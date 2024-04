Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la recherche et le développement, la production et la vente d'automobiles et de pièces détachées. Les principaux produits de la société sont les voitures particulières, les véhicules commerciaux (camions, véhicules commerciaux polyvalents, entre autres), les bus, les châssis de bus et d'autres produits. La société distribue principalement ses produits sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Fabricants de voitures et camions