La startup chinoise de camions électriques Windrose prévoit d'installer une usine d'assemblage aux États-Unis pour ses semi-remorques qui y seront livrés à partir de 2025, défiant ainsi directement Tesla sur son marché domestique, a déclaré le fondateur et directeur général Han Wen lors d'une interview.

Cette initiative est le signe d'un retour potentiel des entreprises chinoises de véhicules électriques sur le deuxième marché automobile mondial, et intervient après que le candidat républicain à la présidence Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il soutiendrait ce type d'investissement aux États-Unis.

L'administration du président Joe Biden, en revanche, a cherché à empêcher les véhicules électriques chinois d'entrer aux États-Unis en imposant de lourds droits de douane et en excluant les composants liés à la Chine de ses programmes d'incitation à l'achat de véhicules électriques, ce qui a eu pour effet d'exclure les investissements de l'industrie chinoise des véhicules électriques.

Cette politique a empêché BYD, le plus grand fabricant chinois de véhicules électriques, actuellement au cœur d'un plan d'expansion mondial, de prendre des mesures pour installer des usines ou vendre des voitures aux États-Unis.

L'usine américaine de Windrose, qui sera située en Géorgie, assemblera des châssis et d'autres pièces de véhicules fabriquées en Chine pour servir ses clients américains, a déclaré M. Han à Reuters vendredi.

Les acheteurs américains représentent la majorité du carnet de commandes actuel de l'entreprise, soit 6 400 camions, qu'elle entend fabriquer et livrer au cours des trois prochaines années, a-t-il précisé. M. Han n'a pas précisé le montant de l'investissement de Windrose aux États-Unis ni le nombre de commandes émanant d'acheteurs américains.

"Le marché américain est favorable aux poids lourds électriques chinois, car les droits de douane sur les camions importés sont beaucoup moins élevés que sur les voitures", a déclaré M. Han.

"Nombre de nos clients sont des entreprises américaines, par exemple Nike, et nous pouvons les servir sur leur marché national.

Le poids lourd de Windrose sera en concurrence directe avec le Semi de Tesla au même prix d'environ 250 000 dollars. Les camions seront équipés d'une batterie de plus de 700 kilowattheures, capable de parcourir plus de 670 km (418 miles) en une seule charge avec un chargement complet de 49 tonnes.

Tesla doit encore produire et livrer en masse les camions Semi et, en avril, il avait livré 36 des 100 camions électriques qu'il avait promis à PepsiCo en 2017, ce qui a poussé d'autres distributeurs alimentaires et détaillants à se tourner vers des fabricants de camions électriques rivaux, a rapporté Reuters précédemment.

EXPANSION EN EUROPE

Windrose prévoit également une usine d'assemblage en Belgique l'année prochaine et commencera à transférer des travaux de fabrication plus sophistiqués vers ses usines à l'étranger, a déclaré M. Han.

L'Union européenne a imposé des droits de douane supplémentaires allant jusqu'à 38 % sur les VE importés de Chine pour contrer ce qu'elle considère comme des subventions publiques injustes.

M. Han a déclaré qu'il s'agissait d'une "mesure justifiée" étant donné que l'UE souhaite développer une chaîne d'approvisionnement en VE en Europe, à l'instar de ce qu'a fait la Chine au cours des dernières décennies.

"La Belgique nous soutient et nous présente dans la région, tout comme Shanghai l'a fait pour Tesla. Ils espèrent également que nous serons un poisson-chat en Europe, que nous leur apprendrons à construire un véhicule électrique et que nous les aiderons à sortir de leur sombre "âge du milieu"", a déclaré M. Han, en faisant référence à une analogie chinoise largement utilisée pour désigner un catalyseur.

La Chine a approuvé l'ouverture par Tesla d'une usine à Shanghai en 2018, espérant que l'introduction d'un gros "poisson-chat", Tesla, dans le bassin motiverait les petits poissons, les constructeurs chinois de VE, à nager plus vite.

Windrose, fondée par Han il y a deux ans, commencera à livrer son premier lot de camions électriques en Chine en août et vise à atteindre une capacité de production mondiale de plus de 10 000 par an d'ici à la fin de 2027.

L'équipe de Han, composée de 140 personnes, développe et conçoit les camions Windrose, mais la fabrication est sous-traitée aux constructeurs automobiles chinois Anhui Jianghuai Automobile Group et Higer Bus.

Les fournisseurs de batteries de Windrose, CALB et EVE Energy, construisent également des usines de batteries en Europe. (Reportage de Zhang Yan et Kevin Krolicki ; Rédaction de Miyoung Kim et Tom Hogue)