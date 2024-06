Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co. est une société de tourisme basée en Chine. La société exploite principalement des hôtels, des téléphériques et des télécabines, des transports touristiques et des agences de voyage. L'activité de transport touristique comprend le transport de visiteurs et l'affrètement d'autobus.

Secteur Loisirs et détente