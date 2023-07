ANHUI PROVINCE NATURAL GAS DEVELOPMENT CO., LTD. est une société basée en Chine et principalement engagée dans la construction d'équipements, le traitement et l'exploitation du gaz naturel. Les principales activités de la société sont le pipeline longue distance, le gaz naturel comprimé ou le gaz naturel liquéfié (GNC/GNL) ainsi que le gaz urbain. L'activité de gazoduc à longue distance consiste à vendre du gaz naturel aux compagnies de gaz et à fournir directement aux utilisateurs industriels et autres clients en aval par le biais d'un gazoduc à longue distance construit par la société elle-même. L'activité GNC/GNL consiste à traiter le gaz naturel sous forme de GNC/GNL et à le vendre aux compagnies de gaz urbaines, aux utilisateurs industriels et commerciaux et à d'autres clients en aval. L'activité Gaz urbain est engagée dans la construction et l'exploitation de réseaux de gazoducs urbains. La société exploite ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Services aux collectivités de gaz