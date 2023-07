ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO. LTD est une société basée en Chine dont l'activité principale est la production et la distribution de résines polyester. Les produits en résine de polyester de la société comprennent des produits en résine de polyester pour l'extérieur, des produits en résine de polyester mixte, des produits en résine de durcissement en polyuréthane (PU). La société fournit également des agents raffermissants, des agents de nivellement et des azurants optiques, entre autres. Elle distribue ses produits sur les marchés nationaux et étrangers. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société participe également à la fabrication de néopentylglycol (NPG).

Secteur Produits chimiques de base