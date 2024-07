An Hui Shun Yu Water Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est le commerce de l'eau. L'activité principale de la société est divisée en deux sections. L'activité d'approvisionnement en eau secondaire comprend principalement des services de cycle de vie complet tels que la recherche, le développement et la conception, l'intégration de la production d'équipements, l'installation et la mise en service, la rénovation et la mise à niveau, et l'exploitation intelligente. L'activité de traitement des eaux usées comprend principalement la recherche et le développement de technologies et d'équipements liés au traitement des eaux usées, l'intégration de la production, la construction technique, la maintenance et la transformation, l'investissement et l'exploitation intelligente, ainsi que d'autres services. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Services des eaux