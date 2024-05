Anhui Tongguan Copper Foil Group Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de diverses feuilles de cuivre électroniques de haute précision. Les principaux produits de l'entreprise se répartissent entre les feuilles de cuivre pour circuits imprimés (PCB) et les feuilles de cuivre pour batteries au lithium, y compris les feuilles de cuivre à haute température et à haute extension, les feuilles de cuivre traitées par inversion, les feuilles de cuivre à profil bas, les feuilles de cuivre pour batteries au lithium destinées aux batteries d'alimentation et aux produits électroniques numériques, entre autres. Les produits de l'entreprise sont principalement vendus dans le pays.

Secteur Exploitations minières et métallurgie