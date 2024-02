Anhui Yuanchen Environmental Protection Science & Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de matériaux filtrants et de séries de produits respectueux de l'environnement pour la purification des gaz de combustion. Les principaux produits de la société sont les matériaux de filtrage des poussières et les catalyseurs de dénitration des gaz de combustion industriels. Ses produits sont principalement utilisés dans les secteurs de l'énergie électrique, de l'acier, de la cokéfaction, de l'incinération des déchets, du ciment et du verre. La société s'occupe également de tester les catalyseurs de dénitration et les matériaux filtrants de protection de l'environnement, d'accepter les performances des équipements et installations de protection de l'environnement et de fournir des services de conseil technique en matière d'environnement. La société exerce ses activités sur le marché national et les marchés étrangers.

Secteur Chimie de spécialité