ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO. LTD. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de joints et de produits spéciaux en caoutchouc. Les principaux produits de la société sont les produits en caoutchouc, le caoutchouc mélangé et d'autres matériaux. Les produits de la société sont utilisés, entre autres, dans les secteurs de l'automobile, des motocyclettes, des appareils électriques, des machines d'ingénierie, des mines, des chemins de fer, du pétrole et de la chimie, ainsi que de l'aérospatiale et de l'aviation. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.