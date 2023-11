Anika Therapeutics, Inc. est une société de préservation des articulations. La société est engagée dans la création et la fourniture de progrès dans les soins orthopédiques d'intervention précoce, y compris la gestion de la douleur de l'arthrose, les solutions régénératives, la médecine sportive et les solutions articulaires Arthrosurface. La société se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits basés sur sa plateforme technologique d'acide hyaluronique (AH). La gamme de produits de la société comprend le traitement de la douleur arthrosique, la préservation et la restauration des articulations et les produits non orthopédiques. Ses produits pour le traitement de la douleur arthrosique sont Monovisc et Orthovisc, Cingal et Hyvisc. Ses produits de préservation et de restauration des articulations comprennent des solutions régénératives, la médecine sportive et les solutions articulaires Arthrosurface. Monovisc et Orthovisc sont des produits de visco-supplémentation à base d'AH, à injection unique ou multiple, Cingal et Hyvis. Ses produits non orthopédiques sont des produits à base d'AH qui sont commercialisés principalement pour des applications non orthopédiques.

Secteur Produits pharmaceutiques