La collecte nette d'Anima Holding en mai est positive à hauteur de 63 millions d'euros

(Alliance News) - La collecte nette d'actifs sous gestion du Groupe Anima en mai 2023 est positive à hauteur de 63 millions d'euros. A la fin du mois de mai, le total des actifs sous gestion du Groupe Anima s'élevait à plus de 183 milliards d'euros.

Alessandro Melzi d'Eril - Directeur Général d'Anima Holding - commente : " Dans la continuité de ce qui a été réalisé le mois dernier, la collecte du mois de mai reste positive, mais dans un contexte persistant de grande prudence et d'aversion au risque ".

"La rotation des investissements vers des solutions caractérisées par un poids plus important de la composante obligataire, et pas seulement des obligations d'Etat, nous rapproche de plus en plus d'une composition de portefeuille cohérente avec les besoins et l'approche d'investissement de notre type de clientèle".

