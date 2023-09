Anima Holding SpA est une société italienne engagée dans l'industrie financière. Elle fournit des services de gestion d'actifs. Elle est active dans la formation, le développement, la promotion et la gestion de produits financiers sous la marque Anima, ainsi que dans la fourniture de services de gestion de portefeuille individuel à des clients particuliers et institutionnels. Les activités d'Anima Holding Group SpA sont menées par Anima SGR SpA et ses filiales, comme Anima Asset Management Ltd. Son portefeuille propose divers produits, tels que des fonds communs de placement italiens, comme un organisme de placement collectif ouvert appelé SICAV et des mandats institutionnels, qui comprennent des mandats d'assurance pour les clients et des investissements dans des fonds communs de placement, ainsi que la gestion de portefeuilles individuels et des fonds à compartiments ouverts et des fonds de pension.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds