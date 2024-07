(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert en demi-teinte mardi, avec une légère hausse du Mib, les investisseurs continuant d'évaluer l'impact d'une impasse politique potentielle en France après qu'aucun parti n'a obtenu la majorité absolue lors des élections législatives.

Les marchés attendent également le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devant le Congrès, qui évaluera la trajectoire de la politique monétaire.

Le FTSE Mib - après avoir clôturé lundi en hausse de 0,2 pour cent à 34 046,54 - avance de 15,00 points.

Parmi les plus petites valeurs cotées hier soir, le Mid-Cap a terminé à égalité à 47 978,16, le Small-Cap a baissé de 0,2 pour cent à 29 265,32, et l'Italy Growth a légèrement baissé à 8 090,09.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 6,40 points, le CAC 40 de Paris a baissé de 16,00 points et le DAX 40 de Francfort a baissé de 40,00 points.

Sur le Mib hier soir, une bonne séance pour FinecoBank, en hausse de 1,6 pour cent à 15,0550 euros. Jefferies a relevé son objectif de cours de 12,60 à 16,30 euros.

BPER Banca a également été très performante, clôturant en hausse de 4,2 pour cent avec 28 millions d'actions ayant changé de mains.

La Banca Monte dei Paschi a également connu une hausse de 2,9 % pour atteindre 4,9770 euros par action, après une baisse de 1,9 % lors de la session précédente.

Tenaris - en baisse de 1,2 % - a déclaré qu'entre le 1er et le 5 juillet, la société a acheté un total d'environ 3,69 millions de ses propres actions ordinaires. Le prix moyen pondéré était de 14,41 EUR par action, pour un montant total de 53,2 millions EUR.

L'autre compagnie pétrolière, Saipem, a perdu 2,4%, tandis que l'ensemble du secteur de l'énergie a été en difficulté aujourd'hui, avec ERG en baisse de 2,3%.

Du côté des valeurs moyennes, Fincantieri a augmenté de 4,9% à 5,1180 euros par action. A noter que la semaine dernière, Eleva Capital a réduit sa position courte sur le titre à 0,43% contre 0,56% précédemment.

Les actions de classe B de MFE se sont également bien comportées, en hausse de 1,3 % à 4,2360 euros par action, après une hausse de 1,1 % lors de la séance précédente.

La collecte nette d'Anima Holding - en baisse de 0,1% - au mois de juin, hors mandat d'assurance de la branche I, est positive à 88 millions d'euros, indique la société dans une note vendredi. A la fin du mois de juin, le total des actifs sous gestion du groupe Anima s'élevait à 197,8 milliards d'euros.

Par ailleurs, Anima Holding a annoncé lundi avoir acheté, entre le 1er et le 5 juillet, 535 564 actions au prix moyen de 4,7822 euros pour une valeur totale de 2,6 millions d'euros. Suite à ces achats, la société détient 4,6 millions d'actions, soit 1,5 % du capital.

Parmi les nombreux perdants, GVS a perdu 2,6 %, prenant ses bénéfices après trois séances de hausse.

En queue de peloton, la Juventus FC a chuté de 4,4 %, à 2,4165 EUR, brisant une tendance haussière de six séances. Le club d'Agnelli Elkann est revenu sur le marché du football sur la délicate crête des plus-values, qui lui a déjà coûté par le passé des enquêtes criminelles et des points de pénalité sportive.

Une opération "suspecte" a été signalée par le "Fatto Quotidiano", qui relate la vente de l'Américain Moise Kean à la Fiorentina pour 13 millions d'euros - plus 5 millions d'euros de bonus - la semaine dernière. Le contrat de l'attaquant expire à la fin du mois de juin et, à partir du 1er janvier prochain, il bénéficiera d'un contrat à zéro paramètre.

On ne voit donc pas pourquoi le club de l'Américain Rocco Comisso se mettrait en quatre pour un joueur qui n'a pas marqué un seul but la saison dernière, estime le journal. La Juve est soulagée, pour ce genre de prêt de six mois, des 12,9 millions d'euros qu'elle aurait dû dépenser entre l'amortissement et le salaire de l'année dernière.

Du côté des petites capitalisations, force sur Fidia, en hausse de 3,6% à EUR0,6920, pour sa cinquième séance de hausse consécutive.

Parmi les nombreux baissiers, AbitareIn perd 3,6%, rompant une mini-tendance haussière de trois séances.

Parmi les PME, Execus a augmenté de 3,3% à EUR1,86, faisant progresser le titre après deux séances de stagnation.

Websolute - dans le rouge de 2,0% - a annoncé lundi un partenariat stratégique avec ABLE by Certottica Group pour mettre en œuvre un projet Human Empowering qui combine la réputation, la crédibilité et le savoir-faire spécialisé d'ABLE-Certottica Group avec l'expertise numérique et l'innovation technologique de Websolute.

Litix a gagné 5,3 % lors de son entrée en bourse. La société a levé 2,5 millions d'euros grâce à l'introduction en bourse, dont environ 250 000 euros proviennent de l'exercice de l'option de surallocation dans l'augmentation de capital accordée par la société à Integrae SIM, en tant que coordinateur global.

À New York, dans la nuit, en Europe, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,1 %, le Nasdaq a progressé de 0,3 % et le S&P 500 de 0,1 %.

En Asie, le Nikkei a progressé de 2,2 %, le Shanghai Composite de 1,3 % et le Hang Seng de 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0827 USD contre 1,0834 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2805 USD contre 1,2809 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent s'échange à 85,87 USD contre 86,14 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 364,15 USD l'once contre 2 380,48 USD lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi est également pauvre en informations macroéconomiques pertinentes, à 1200 CEST, la réunion de l'Eurogroupe s'ouvrira.

Aux Etats-Unis, l'attention se portera à 1200 CEST sur le sentiment des petites entreprises et sur le Redbook, attendu à 1455 CEST. Le numéro un de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'exprimera à 1600 CEST, en même temps que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. La journée se terminera avec les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

Parmi les entreprises de la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.