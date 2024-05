(Alliance News) - Lundi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert dans le vert, alors qu'une série de données macroéconomiques étaient attendues dans la zone euro, les bourses de Tokyo et de Londres restant fermées pour cause de vacances.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le vert de 0,3 pour cent à 33 727,82, le Mid-Cap est dans le vert de 0,1 pour cent à 47 375,53, le Small-Cap est dans le rouge fractionné à 29 036,96, tandis que l'Italie Growth est en hausse de 0,3 pour cent à 8 241,87.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,5 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,6 pour cent.

Sur le Mib, Saipem a fait mieux que tout le monde, ouvrant en hausse de 1,8 %. Banco BPM a également progressé, dans le vert de 1,4 %, précédé par A2A et Tenaris, en hausse de 1,1 % et 0,9 % respectivement.

Cette dernière a annoncé avoir achevé la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions, qui avait débuté le 29 février dernier.

Le programme s'est achevé par le rachat de 16,4 millions d'actions ordinaires de la société pour un montant total de 277,1 millions d'euros, soit environ 400 millions de dollars. A ce jour, la société détient 34,1 millions de ses propres actions ordinaires, soit 2,9% de son capital.

Nexi - en hausse de 0,3 % - a annoncé que Bo Nilsson avait démissionné de son conseil d'administration, avec effet immédiat. M. Nilsson, qui détient 6,1 millions d'actions de la société, a quitté le conseil d'administration de Nexi en raison d'engagements professionnels imprévus.

Amplifon a baissé de 0,7 % en début de journée, devant ERG, qui a baissé de 0,5 %.

Sur le Mid-Cap, Webuild - en baisse de 0,2% - a annoncé avoir soumis un projet pro bono avec sa filiale américaine Lane pour reconstruire le pont Francis Scott Key à Baltimore, qui s'est effondré en mars dernier, causant la perte de nombreuses vies et coupant un lien vital entre le port de la ville et l'Océan Atlantique.

Carel Industries et Seco ont signé un accord visant à développer une nouvelle solution pour soutenir la transformation numérique des infrastructures dans les segments où Carel est actif. Les deux sociétés sont respectivement en baisse de 0,1 pour cent et dans le vert de 2,3 pour cent parmi les petites capitalisations.

Les deux entreprises ont lancé la conception d'un système de supervision innovant et performant, "un dispositif fondamental pour le contrôle des processus de réfrigération et de climatisation, qui permet la collecte de données en temps réel et la surveillance à distance", précisent-elles dans une note.

Anima Holding a augmenté de 0,3%. La société a annoncé jeudi qu'elle avait finalisé l'acquisition de Kairos Partners SGR. La société acquise sera consolidée par Anima Holding à partir de mai 2024.

Dans le secteur des petites capitalisations, Safilo Group a augmenté de 0,5 %. La société a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord de licence perpétuelle avec Authentic Brands Group pour Eyewear by David Beckham, remplaçant le contrat précédent qui expirait à la fin de 2030.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Safilo continuera à gérer l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la phase de conception, un processus créatif dirigé par David Beckham, jusqu'à la production et la distribution mondiale.

Seri Industrial a progressé de 0,4 %, rebondissant après deux séances de forte baisse. Mardi, il a déclaré des revenus de 43,4 millions d'euros pour le premier trimestre 2024, en légère baisse de 237 000 euros par rapport à la période précédente.

GPI - dans le vert de 0,8 pour cent - a annoncé qu'elle avait remporté l'appel d'offres pour la mise en œuvre du système intégré d'information transfusionnelle de la région Friuli Venezia Giulia.

Le contrat, d'une valeur de 1,8 million d'euros et d'une durée de 48 mois, vise à soutenir toutes les phases du processus de transfusion : de la collecte du sang pour le don, à son stockage et sa distribution, jusqu'à la transfusion au chevet du patient, afin de garantir les normes les plus élevées de qualité, de fiabilité et de sécurité pour les patients et les opérateurs, a expliqué la société dans une note.

Edison - qui ne cote que des actions d'épargne - a progressé de 1,0% après avoir publié un bénéfice de 322 millions d'euros pour le premier trimestre de l'année, en hausse par rapport aux 288 millions d'euros de la même période de 2023, grâce notamment à une augmentation de la production d'énergie renouvelable et à la bonne performance commerciale d'Edison Energia.

Les recettes se sont élevées à 4,07 milliards d'EUR, contre 6,10 milliards d'EUR au premier trimestre de l'année précédente. La demande d'énergie en Italie a augmenté de 0,7 % en glissement annuel et la demande de gaz a baissé de 4,0 %. La baisse du chiffre d'affaires est due à un scénario de prix plus bas, malgré la performance positive des volumes de vente.

Parmi les PME, Clabo - dans le rouge de 2,6 pour cent - a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé son bilan consolidé au 31 décembre, qui a clôturé avec un bénéfice de 1,2 million d'euros, contre 900 000 euros l'année précédente.

Le chiffre d'affaires est passé de 51,4 millions d'euros à 60,5 millions d'euros.

L'action E-Globe est stable à 0,99 EUR. La société a annoncé vendredi qu'elle avait signé un accord contraignant pour acquérir 100 % de la société espagnole de climatisation Bayona Petit Tradex Consulting, propriétaire de la marque www.climamarket.eu.

L'accord contraignant implique l'achat par E-Globe de 100% du capital social de Bayona - 98,80% vendu par l'actionnaire Enrique Martinez Bayona et 1,20% par l'actionnaire Xenia Pages Petit - au prix de 3 millions d'euros, financé en partie par l'utilisation du canal bancaire et le reste avec des fonds propres.

L'EVA d'Askolla a augmenté de 8,9 % après un changement de direction. La société a annoncé mardi qu'elle avait nommé Luca Bolcati au poste de PDG avec effet immédiat. Le conseil d'administration a également nommé Luca Bolcati en tant que représentant des investisseurs de la société.

En Asie, l'indice Hang Seng a progressé de 0,5 % et l'indice Shanghai Composite a clôturé en hausse de 1,2 %.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 1,2 % à 38 675,68, le Nasdaq a progressé de 2 % à 16 156,33 et le S&P 500 a gagné 1,3 % à 5 127,79.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0765 USD contre 1,0747 USD vendredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2564 USD contre 1,2549 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 83,53 USD le baril contre 83,61 USD le baril vendredi soir et l'or se négocie à 2 322,05 USD l'once contre 2 292,05 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi comprend les indices PMI des services de l'Italie, de la France, de l'Allemagne et de la zone euro, jusqu'à 1000 CEST.

Dans la zone euro, les prix à la production seront également examinés à 1100 CEST, une demi-heure après l'indice Sentix de la confiance des investisseurs.

Aux États-Unis, l'attention se portera sur les discours de Barkin et de Williams de la Fed dans l'après-midi et sur les données relatives aux ventes de véhicules à 1600 CEST.

À noter que la semaine débutera sans échanges à Tokyo et à Londres en raison de la Journée des enfants au Japon et du jour férié du mois de mai au Royaume-Uni.

Parmi les sociétés présentes sur la Piazza Affari, les résultats d'Amplifon, Anima Holding, Monte dei Paschi et UniCredit, entre autres, sont attendus.

