Animalcare Group plc est une société internationale de vente et de commercialisation de produits vétérinaires basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la mise sur le marché de produits par le biais de son propre pipeline de développement, de partenariats et d'acquisitions. La société développe et commercialise des produits pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre qui améliorent la santé et le bien-être des animaux. Ces produits sont développés en interne, acquis auprès d'autres sociétés ou concédés sous licence par ses partenaires. La société gère une chaîne d'approvisionnement internationale, comprenant des grossistes et des distributeurs vétérinaires spécialisés. Elle s'associe à des entreprises pour commercialiser des produits dans toute l'Europe. La société opère dans trois catégories au sein du marché vétérinaire : les animaux de compagnie, les équidés et autres, et les animaux de production. Son portefeuille de produits comprend le Daxocox, un inhibiteur de la COX-2 différencié pour le traitement de la douleur chronique chez les chiens. L'entreprise est présente dans sept pays et exporte vers une quarantaine de pays en Europe et dans le monde.

Secteur Produits pharmaceutiques