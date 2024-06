Anixa Biosciences, Inc. est une société de biotechnologie qui développe des vaccins et des thérapies axés sur des besoins critiques non satisfaits en oncologie. Ses segments comprennent les thérapies CAR-T, les vaccins contre le cancer, les thérapies antivirales et autres. Ses programmes de vaccins comprennent le développement d'un vaccin préventif contre le cancer du sein triple négatif, la forme la plus mortelle de cancer du sein, ainsi que d'autres formes de cancer du sein, et le développement d'un vaccin préventif contre le cancer de l'ovaire. Ses programmes thérapeutiques comprennent le développement d'une thérapie cellulaire T chimérique à récepteur endocrinien, une nouvelle forme de technologie CAR-T (chimeric antigen receptor T cell), initialement axée sur le traitement du cancer de l'ovaire, qui est développée par sa filiale Certainty Therapeutics, Inc. (Certainty). Certainty développe des médicaments d'immunothérapie contre le cancer. Le portefeuille de vaccins de la société consiste en une technologie axée sur l'immunisation contre des protéines spécifiques retirées.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale