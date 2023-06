Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. : Nomura relève son opinion à neutre

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. est une entreprise basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement et à l'industrialisation de matériaux semi-conducteurs clés. Ses produits comprennent différentes séries de fluides de polissage mécano-chimique et de décapants pour photorésistances, principalement utilisés dans la fabrication de circuits intégrés et d'emballages avancés. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.