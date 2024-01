Anlima Yarn Dyeing Limited est une entreprise basée au Bangladesh, qui possède une usine de teinture de fil équipée d'une technologie de pointe européenne. L'entreprise propose des services de teinture de fils de coton, de polyester et de filaments. Elle répond aux besoins du marché de l'exportation en matière de tissus et de vêtements de grande valeur. Elle est capable de teindre tous les types de fils pour l'industrie nationale du tricot et du tissage orientée vers l'exportation et de fournir du fil à coudre en polyester aux usines de vêtements orientées vers l'exportation. L'entreprise propose des services de teinture de fil et de fil à coudre. Elle fournit des services de teinture de fils pour divers types de fils de coton et de fils mélangés utilisés par les usines de textiles tissés et tricotés. L'entreprise fournit des services de fil à coudre pour les industries de vêtements tissés et tricotés sous la marque AN Thread.

Secteur Textiles et Cuirs