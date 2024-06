Annexon, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société est engagée dans le développement d'une plateforme clinique de thérapies en phase avancée pour les personnes atteintes de maladies neuroinflammatoires classiques du corps, du cerveau et de l'œil, médiées par le complément. Grâce à sa plateforme, elle identifie et caractérise le rôle de la voie du complément dans trois domaines thérapeutiques : l'auto-immunité, la neurodégénérescence et l'ophtalmologie. Son principal candidat, ANX005, est un anticorps monoclonal expérimental, formulé pour être administré par voie intraveineuse dans le cadre d'un essai clinique pivot de phase III pour le traitement des patients atteints du syndrome de Guillain-Barré (SGB). Elle évalue ANX007, un fragment de liaison à l'antigène (Fab), formulé pour une administration intravitréenne, pour le traitement potentiel des patients atteints d'atrophie géographique (GA). Elle développe ANX1502, une petite molécule orale pour le traitement d'indications auto-immunes. Elle a mis au point ANX009, un Fab bloquant le C1q formulé pour une administration sous-cutanée.

Secteur Produits pharmaceutiques