Annovis Bio, Inc. est une société de médicaments au stade clinique qui s'intéresse à la neurodégénérescence telle que la maladie d'Alzheimer (MA) et la maladie de Parkinson (MP). Le portefeuille de produits de la société comprend Buntanetap, ANVS405 et ANVS301. Son principal produit candidat, le Buntanetap, est un médicament administré par voie orale qui est en cours de développement pour des indications chroniques telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Le Buntanetap est une petite molécule produite synthétiquement, administrée par voie orale et pénétrant dans le cerveau. En outre, on a observé que le Buntanetap protégeait les cellules nerveuses de la mort dans le cerveau de souris ayant subi une lésion cérébrale traumatique et qu'il protégeait les cellules nerveuses de la mort dans l'œil de rats atteints de glaucome. ANVS405 est un médicament intraveineux développé pour des indications aiguës et axé sur la protection du cerveau après une lésion cérébrale traumatique (TBI) et/ou un accident vasculaire cérébral (AVC). ANVS405 est le même composé que Buntanetap, administré en cas de traumatisme crânien et cérébral aigu. ANVS301 est un médicament administré par voie orale, développé pour augmenter les capacités cognitives aux stades avancés de la maladie d'Alzheimer et de la démence.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale