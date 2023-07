Cloud Nine Web3 Technologies Inc. (Cloud Nine), anciennement Cloud Nine Education Group Ltd, est une société canadienne spécialisée dans les technologies de réseau et de stockage de données. Cloud Nine se concentre sur le développement et la proposition de produits d'infrastructure décentralisée peer-to-peer et de contenus connexes. Elle établit une synergie numérique environnementale qui comble le fossé entre les connaissances des utilisateurs, l'éducation en ligne et la technologie blockchain Web 3.0. La société s'attache à tirer parti de ses produits technologiques Web 3.0 pour permettre le mouvement décentralisé parmi les consommateurs et les entreprises.

Secteur Services et conseils en informatique