Anora Group Oyj, anciennement Altia Oyj, est une société basée en Finlande, qui produit, commercialise, vend, importe et exporte des boissons alcoolisées dans les pays nordiques et baltes. Altia possède des marques telles que Blossa, Chill Out, Explorer, Gronstedts, Jaloviina, Koskenkorva, O.P. Anderson, Renault, Xante et Skane Akvavit. Les marques partenaires d'Altia représentent des marques locales et internationales du monde entier, telles que Codorniu, Drostdy-Hof, Hardy's, Jack Daniel's, Bowmore, Nederburg, Ravenswood et Robert Mondavi. Outre les boissons alcoolisées, Altia propose d'autres produits, comme l'éthanol technique, les aliments pour animaux et l'amidon. Il s'agit de sous-produits de la distillation de l'alcool de grain produit dans l'usine Altia de Koskenkorva. La précieuse matière première qu'est l'orge est utilisée efficacement dans le processus de l'usine.

Secteur Distillateurs et caves à vin