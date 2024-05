Anora Group Oyj, anciennement Altia Oyj, est une société finlandaise spécialisée dans les boissons distillées et les vins. La société possède un portefeuille de marques emblématiques, dont Koskenkorva, Linie, Larsen, Skagerrak, Chill Out, Ruby Zin, Wongraven, O.P. Anderson et Falling Feather. Ses principales marques sont exportées vers plus de 30 marchés dans le monde. Son portefeuille comprend des vins réputés, tels que Masi, Laroche, Penfolds, Louis Roederer et Fumees Blanches, ainsi que des marques de spiritueux bien connues, telles que Jack Daniels, Fireball, Fernet Branca, Jose Cuervo et Underberg. Les activités commerciales de la société comprennent également des opérations industrielles de classe mondiale dans les domaines de la distillation, de l'embouteillage et des services logistiques, ainsi que la production de produits techniques à base d'éthanol, d'éthanol potable neutre, de composants pour l'alimentation animale et d'amidon d'orge.

Secteur Distillateurs et caves à vin