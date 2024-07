AnorTech Inc, anciennement Hudson Resources Inc, est une société technologique basée au Canada. La société se concentre sur le développement de technologies vertes fabriquées à partir d'anorthosite (silicate d'aluminium et de calcium). La société se concentre sur trois marchés mondiaux : l'alumine verte, le ciment sans CO2 et les systèmes de stockage d'énergie thermique en béton. La société détient 100 % du projet d'anorthosite Gronne Bjerg au Groenland, situé au sud-ouest du Groenland, près de la capitale Nuuk. Le projet abrite un corps d'anorthosite (silicate de calcium et d'aluminium) de qualité. La société détient également une participation de 5 % dans le projet de terres rares de Sarfartoq, au Groenland, en partenariat avec Neo North Star Resources. Le projet de carbonatite de Sarfartoq est un projet avancé de terres rares riches en néodyme et en praséodyme.